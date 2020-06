Il direttore sportivo dello Schalke 04 ha annunciato il mancato riscatto del difensore Jean-Clair Todibo dal Barcellona

Jean-Clair Todibo non resterà allo Schalke 04 in quanto è scaduta ieri l’opzione di riscatto dal Barcellona. Lo ha annunciato il direttore sportivo del club tedesco Jochen Schneider ai microfoni di WAZ.

«L’opzione che avevamo per acquistare Todibo è scaduta ieri, non abbiamo più un diritto di riscatto per lui». Su Todibo ci sono Roma, Inter e Juventus ed Everton.