Tokyo2020: vietato l’ingresso ai tifosi provenienti fuori dal Giappone

Le prossime Olimpiadi saranno senza tifosi ospiti: il CIO ha infatti comunicato il divieto di spettatori che provengono fuori dal Giappone

Niente da fare, le prossime Olimpiadi di Tokyo2020 saranno condizionate dall’assenza dei tifosi, o almeno di quelli provenienti fuori dal Giappone.

«Oggi, le Cinque Parti (il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Governo Metropolitano di Tokyo (TMG), il Comitato Organizzatore Tokyo 2020 e il Governo del Giappone) si sono incontrate virtualmente. Durante l’incontro, il CIO e l’IPC sono stati informati, come indicato di seguito, della conclusione delle parti giapponesi di non consentire l’ingresso in Giappone per gli spettatori stranieri per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 a causa della prevalente pandemia mondiale di COVID-19. I biglietti olimpici e paralimpici acquistati da residenti all’estero dal Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 saranno rimborsati».