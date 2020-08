Toloi: «Essere tra le migliori 8 d’Europa è frutto di un lavoro fantastico»

Toloi, nella giornata di ieri ai microfoni del canale ufficiale ha commentato il momento della squadra in vista della gara contro il PSG.

Toloi, nella giornata di ieri ai microfoni del canale ufficiale ha commentato il momento della squadra in vista della gara contro il PSG.

LAVORO FANTASTICO- «Essere ai quarti di finale di Champions League è una cosa fantastica. Siamo felici di giocare una partita di questo livello con un avversario molto forte, ma l’abbiamo preparata bene. I tifosi sono sempre al nostro fianco, sappiamo di farli felici e vogliamo fare bene anche per loro. Essere tra le migliori 8 d’Europa è frutto di un lavoro fantastico, fatto con serietà da tutti. Dopo un campionato per noi da record di punti e di gol, siamo pronti a giocarci la Champions incominciando da una grande partita come abbiamo sempre fatto».