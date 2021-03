Buone notizie per il Torino di Davide Nicola: Gleison Bremer è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra. Il report

Buone notizie per Davide Nicola: Gleison Bremer è tornato ad allenarsi e sarà a disposizione per il match contro il Torino.

«Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Davide Nicola ha fatto eseguire un lavoro sulla forza e poi diretto una serie di partite a tema, con campo e minutaggio ridotti. Programma personalizzato per Gleison Bremer. In calendario domani una sessione tecnico-tattica di preparazione alla sfida di domenica – stadio Grande Torino, calcio d’inizio ore 15 – contro l’Inter».