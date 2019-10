Torino Cagliari: difficoltà a servire Ansaldi in modo pulito

Il Torino fatica a costruire in modo pulito contro il Cagliari. Ansaldi è troppo lontano dal vivo del gioco, tra le linee non convince

Contro il Cagliari, Mazzarri ha scelto di sperimentare un inedito 3421 con Ansaldi e Falque alle spalle di Belotti. L’argentino è il principale fulcro creativo dei granata, dai suoi cross proviene buona parte della rifinitura del Torino.

Tuttavia, nel primo tempo di Torino-Cagliari, questa mossa non sembra pagare. I granata non hanno mai trovato Ansaldi dentro al campo, con l’ex Genoa poco nel vivo della manovra offensiva. Il Cagliari sta proteggendo bene il centro, il 433 di Maran copre bene le linee. Allargando Ansaldi, perlomeno si potrebbe vedere qualche cross in più, perché finora i granata sono troppo sterili in avanti.