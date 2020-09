Urbano Cairo ha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport: le dichiarazioni del presidente del Torino

CORONAVIRUS AL TORINO – «È una situazione particolare, dobbiamo adattarci e speriamo non ci siano ulteriori positività. Purtroppo sono cose che accadono, accadono a voi e accadono agli altri. Ovviamente devono esserci delle regole precise, bisogna decidere quali partite si possono o non si possono giocare a seconda di quanti sono i positivi di una squadra, altrimenti rischiamo di essere in balia di questo evento eccezionale. Ma ci vuole in generale comprensione e disponibilità, oltre che una calma interiore forte sperando poi di superarla grazie al vaccino o a tutto quello che va fatto».

GIAMPAOLO – «C’è molta fiducia in lui, molta positività. Giampaolo ha tutto il tempo dinanzi a sé per insegnare il suo calcio. Sta facendo le cose in un modo nuovo, i giocatori lo apprezzano ma è chiaro che ci vuole in po’ di tempo. Dobbiamo andare avanti a testa alta, col sorriso e con positività».