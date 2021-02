Senza offerte all’orizzonte, Urbano Cairo non è intenzionato a vendere il Torino. Gli ultimi aggiornamenti sulla società granata

Al momento il Torino non è in vendita. A segnalarlo è MF-Milano Finanza evidenziando che il presidente Urbano Cairo non ha mai ricevuto una vera offerta per la cessione del club.

Inoltre l’intenzione del numero una granata è quella di resistere nonostante gli attacchi della tifoseria per via dei pessimi risultati ottenuti in questa prima parte di stagione.