Torino, De Biasi: «Io pagai l’inesperienza di Cairo. Grande lavoro di Juric»

Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino e attuale c.t. dell’Azerbaijan, in una intervista a Tuttosport ha parlato del suo periodo in granata e di Ivan Juric.

PERIODO GRANATA – «Io purtroppo ho pagato da un certo punto di vista, lo dico con la massima serenità, l’inesperienza nel mondo del calcio del presidente. Aveva voglia di fare bene, aveva grande entusiasmo e aveva voglia di stupire, al primo tentativo è riuscito a portare il Toro in A ed era un fatto importante, ma poi si è lasciato trascinare da quelli che ne avevano l’interesse».

JURIC – «Quest’anno di esperienza è servito a Ivan per conoscere i giocatori a disposizione e capire la realtà Toro, credo che lui abbia fatto gran parte del lavoro, è uno che cerca di cambiare la mentalità di alcuni giocatori. Credo che a fine stagione darà le proprie linee guida se si vuole crescere sapendo anche dove il Toro è chiamato a recitare, non può permettersi investimenti da Real Madrid. Il Toro non può rischiare tracolli economici per inseguire chissà quali sogni, è un progetto che deve essere proiettato nel tempo e si parte con 17 anni di ritardo. Era quello che avevo suggerito di fare al presidente già allora anche se erano i grandi nomi quelli che attiravano in quel periodo. Diciamo che anche ai tempi i discorsi erano quelli, ma ora la situazione è diversa».

ASCOLTARE JURIC – «Credo non serva invitarlo, se ha scelto Juric ne conosceva pregi e difetti. Non credo che ci saranno grandi problemi, entrambi hanno l’interesse di far crescere il Toro facendo quadrare i conti».