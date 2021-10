La denuncia dalla Fondazione Filadelfia a Tuttosport: il Torino non ha pagato due rate d’affitto nel 2021

Come riportato da Tuttosport tramite le parole di Domenica Beccaria, membro del cda della Fondazione Filadelfia, il Torino non ha pagato due rate nel 2021 per l’affitto del campo dove si allena la squadra di Ivan Juric.

LE PAROLE – «Le rate semestrali di affitto non pagate dal Torino FC alla Fondazione sono due, gennaio e luglio, per un totale di 205 mila euro»