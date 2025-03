Torino, Donnarumma si racconta: «Non potevo rifiutare il Toro. Gigio? Vi racconto il nostro rapporto dal Milan. A Milinkovic cucinerei…»

Torino, Antonio Donnarumma si racconta, il terzo portiere dei granata a ruota libera, dal passato al Milan, al fratello Gigio, il Toro e le (tante) passioni

Il Torino, il fratello Gigio, le passioni e tanto altro. Antonio Donnarumma è l’ultimo protagonista di ‘Get to know’, rubrica nella quale il club piemontese – tramite il proprio canale ufficiale Youtube – racconta (fuori e dentro dal rettangolo verde) i suoi tesserati. Il classe ‘90 ha così svelato alcuni retroscena sulla sua esperienza in granata come terzo portiere: «Una chiamata che non potevo rifiutare», ma anche il rapporto con l’attuale numero uno del PSG: «Per me è un orgoglio essere suo fratello». Spazio poi agli hobby quali la pesca, la cucina e tanto altro. Vediamo alcuni estratti:

DONNARUMMA AL TORINO – «Come procede? Molto bene, sono davvero felice di essere qua. Potermi allenare tutti i giorni al Filadelfia è una grande emozione, davvero un orgoglio»

LA CHIAMATA IN GRANATA – «Dopo che ho terminato il mio contratto con il Padova ho ricevuto alcune richieste, alcune proposte. Poi, è arrivata quella del Torino e penso che al Torino non si possa rinunciare…la mia risposta è stata subito positiva»

FONTE DI ISPIRAZIONE PER IL FRATELLO – «Sicuramente lui mi vedeva in campo allenarmi tutti i giorni. Ricordo che io avevo 13-14 anni, lui 4-5, mi veniva già dietro ed è stato fin da subito per lui un amore fare il portiere (ride, ndr). Mi ricordo che ha iniziato a mettersi subito i guanti e a giocare in porta»

RIVALITA’ CON GIGIO – «No no, l’abbiamo vissuto con grande serenità! E’ sicuramente un orgoglio che lui sia uno dei portieri più forti al mondo»

ESPERIENZA INSIEME – «Quanto è stato importante allenarsi al Milan? E’ stato molto importante, anche da parte mia. Allenarmi con portieri del genere, soprattutto con mio fratello, è stato veramente un orgoglio per tutti e due. Alla fine avevamo l’opportunità di parlarci, di confrontarci e di migliorarci insieme».

DONNARUMMA E LE PASSIONI EXTRA CAMPO – «Vado a pescare. Appena ho una mezza giornata la sfrutto per andare a pescare. Come? Se c’è la possibilità pesca d’altura, mi piace anche la pesca dalla spiaggia o dal porto più semplicemente»

L’IMPEGNO IN BENEFICIENZA – «Si, è una cosa che faccio con piacere. Con mia moglie seguiamo tante iniziative. E’ una cosa che portiamo avanti con tanto piacere»

LA CUCINA – «Cosa preparerei agli altri portieri del Torino? A Milinkovic Savic una bella carbonara e a Paleari gli piacciono gli gnocchi, quindi…gli gnocchi alla sorrentina»

LA CASA LONTANA DAL CENTRO DI TORINO – «Ho fatto una scelta alternativa, ho preso casa un po’ fuori. Ho i bambini che amano il giardino e stare all’aperto»