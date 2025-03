Torino Empoli, exploit sui biglietti venduti: il dato verso il match di Serie A, la Curva Maratona…

Torino Empoli di Serie A si avvicina, exploit sui biglietti venduti, ecco il dato verso il match in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino sabato sera

Neanche il tempo di smaltire il pareggio – amaro per come maturato in quanto figlio di una doppia rimonta subita – contro il Parma al Tardini, che Paolo Vanoli e i suoi calciatori sono pronti a gettarsi a capofitto in un nuovo weekend di Serie A. Il calendario, arrivato alla sua apparizione numero 29, propone Torino Empoli tra gli incontri del palinsesto. Parliamo della gara in programma alle 20e45 di sabato 15 marzo, tra le mura naturalmente, dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Lo sa bene la compagine granata guidata dal tecnico ex Venezia, che domani tornerà ad allenarsi sul manto erboso del Filadelfia proprio per preparare l’appuntamento in arrivo contro il battaglione toscano di mister Roberto D’Aversa. Dopo il check point parzialmente fallito in terra emiliana che avrebbe regalato al Torino la terza vittoria consecutiva in campionato (l’ultima volta, pensare, questa evenienza si verificò nel lontano 2019), Vanoli si attende ora una prestazione di carattere e qualità dinnanzi ai propri tifosi. Questi ultimi, dal canto loro, non lasceranno solo il mister varesino e si preparano ad assediare in massa i gradoni dell’impianto sportivo di Via Filadelfia.

Quando mancano poco più di cinque giorni al calcio d’inizio di Torino Empoli infatti, è già stato strappato un quantitativo più che considerevole di biglietti. Nello specifico, la Curva Maratona – cuore pulsante del tifo sabaudo – guida la vendita dei tagliandi, con ormai poco meno di 100 unità rimaste a disposizione. Bene anche il riscontro in arrivo dai distinti e tribuna, mentre restano ancora ampie praterie di seggiolini non occupati in Curva Primavera e nel settore ospiti. Quest’ultimo però, dedicato ai supporters avversari.

Insomma, dopo le singolari prove d’affetto dimostrate dal tifo granata in versione itinerante nelle ultime due trasferte di Monza e Parma (con tanto di plauso ricevuto dallo stesso Vanoli in conferenza), il pubblico piemontese è pronto a regalare un’altra, ennesima, testimonianza di vicinanza a Nikola Vlasic e compagni. Possibile dunque che anche per questo Torino Empoli potremo assistere a dati in linea con quelli registrati in questa prima metà di stagione per quanto concerne il numero di spettatori in ‘platea’. Il club di Via Viotti viaggia su una media di 22.400 presenti per gara casalinga, dati che all’ombra della Mole non si vedevano da tempo.