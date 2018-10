Torino-Fiorentina in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il match e le probabili formazioni della gara in programma

Torino-Fiorentina è l’anticipo in notturna del sabato di questa 10a giornata della Serie A Tim 2018/2019. Granata reduci dal 2-2 ottenuto a Bologna, mentre i viola dal pareggio interno per 1-1 contro il Cagliari. Distanziate da 1 solo punto in classifica, i piemontesi sono in decima posizione, a quota 13, mentre i gigliati con 14 punti sono al sesto posto. Il match è in programma per sabato 27 ottobre, alle ore 20.30 sul prato dello stadio Olimpico – Grande Torino. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, laptop e PC per tutti gli abbonati al servizio DAZN.

Torino-Fiorentina

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 27 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Olimpico – Grande Torino (Torino)

Arbitro: Fabbri

Torino-Fiorentina: le probabili formazioni

A disposizione di Mazzarri dovrebbe tornare Moretti, che potrebbe partire già titolare nei tre di difesa davanti a Sirigu, mentre sulla fascia sinistra di centrocampo è ballottaggio tra Berenguer ed Ola Aina. In avanti confermato Iago Falque accanto a Belotti, panchina per Zaza. Nella Fiorentina potrebbe tornare Benassi a centrocampo, mentre con Chiesa e Simeone sarà confermato nuovamente Pjaca.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Berenguer; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli