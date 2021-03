Torino, infortunio Singo: ecco chi può sostituirlo contro la Juventus

L’infortunio di Wilfried Singo costringe il tecnico del Torino Davide Nicola a rivedere i propri piani in vista del derby di sabato contro la Juventus

Per Corriere Torino, il candidato naturale sarebbe Mërgim Vojvoda ma le sue condizioni saranno rivalutate solo al ritorno dagli impegni con il Kosovo. Per questo motivo non è da trascurare l’inserimento di Cristian Ansaldi sulla destra con Nicola Murru ad agire sulla sinistra al posto di Ricardo Rodriguez.