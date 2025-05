Torino, Urbano Cairo in silenzio dopo la sconfitta con l’Inter. Il punto

Torino, Urbano Cairo in silenzio dopo la partita contro l’Inter, ecco il punto e il racconto direttamente dallo Stadio Olimpico Grande Torino

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). No, Urbano Cairo – questa volta – non interverrà nel post partita di Torino Inter 0-2. Il presidente granata non si presenterà infatti ai giornalisti come accade di consueto dopo una partita di Serie A nell’antistadio.

Attenzione però, il numero uno del club di Via Viotti non si è rifiutato o ha in qualche modo ‘dribblato’ le domande dei cronisti. Molto più semplicemente, come appreso da CalcioNews24 presente sul posto, l’editore ha lasciato l’impianto sportivo di Via Filadelfia a bordo della sua Audi dai vetri oscurati non appena la gara contro i meneghini è terminata. Al momento dell’uscita dell’imprenditore dal Grande Torino dunque, nessun microfono era già presente nel luogo dove Cairo è solito confrontarsi con maggiore cautela dopo le gare. Ergo, il presidente non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Il patron (il condizionale rimane ovviamente d’obbligo), dovrebbe tornare tra le mura amiche dunque tra due settimane in occasione della partita contro la Roma (l’ultima casalinga per questa stagione).