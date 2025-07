Torino, visite mediche per Ismajli: filmato, dettagli e retroscena – VIDEO 

Torino, iniziate le visite mediche per Ardian Ismajli, ecco il filmato dell’arrivo dell’ex Empoli, i retroscena e tutti i dettagli dell’operazione

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). L’avevamo raccontato in precedenza sulle colonne di CalcioNews24 che oggi, lunedì 7 luglio 2025, in quel di Torino sarebbe stato l’Ismajli day. Questa mattina infatti – poco dopo le 8e20 – il calciatore è approdato presso l’Istituto Medicina dello Sport per svolgere le visite mediche di rito. Non appena terminata la procedura il difensore (ormai ex Empoli) si sposterà in sede per la canonica firma sul contratto, prima di tuffarsi in foto e video del caso per ufficializzare l’annuncio.

Tra i migliori tra le file della formazione toscana della passata stagione, Ismajli era considerato uno dei pezzi pregiati nel novero dei calciatori svincolati. Si trasferisce quindi all’ombra della Mole con un contratto da 3 anni (con opzione per la stagione successiva) a 1,1 milioni di euro netti caduno. Presenti, nel video ripreso dalle nostre telecamere, alcuni manager del club di Via Viotti ad accogliere il nuovo tesserato. Tra questi anche il direttore tecnico dei granata Davide Vagnati. Insomma, l’Ismajli day a Torino è iniziato.