Torino, Izzo: «Orgoglio della fascia da capitano. Abbiamo un’identità chiara»

Il difensore del Torino Izzo ha parlato al termine dell’amichevole vinta contro l’Apollon

Armando Izzo, difensore del Torino, ai canali ufficiali del Torino ha parlato dopo l’amichevole vinta 1-0 contro l’Apollon.

FASCIA – «Sono molto orgoglioso per aver indossato la fascia di capitano del Torino in questa amichevole: ringrazio il mister e i compagni per questa opportunità. Queste amichevoli ci aiutano a mettere minuti nelle gambe e a crescere con il ritmo-partita. E’ stata una partita bella e combattuta, ma che abbiamo interpretato bene sin dall’inizio con i nostri giovani in campo».

ESPERIENZA – «Io sono uno dei più esperti in mezzo a tantissimi giovani: all’interno dello spogliatoio cerco sempre di aiutare tutti, soprattutto i ragazzi facendoli sentire a loro agio. Stiamo bene insieme. Noi abbiamo un’identità di gioco chiara e ormai, a prescindere da chi giochi, lo dimostriamo sempre».