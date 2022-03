Torino, Juric conferma senza dubbi Milinkovic-Savic: «Crediamo in lui. Ha commesso degli errori, ma bisogna insistere»

Il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic si è infortunato in settimana, ma sta tentando di recuperare per essere almeno in panchina per la gara di domenica contro il Bologna.

Nonostante le ultime prestazioni non esaltanti, il gigante serbo ha ricevuto la fiducia di mister Juric: «Vanja ha commesso degli errori, ma bisogna aver fiducia in chi sbaglia e crediamo in lui, bisogna insistere» . Queste le parole del tecnico croato, rilasciate in occasione della consegna del premio «Amico dei Bambini…Un Esempio per Loro» a Milano.

Dunque, Milinkovic-Savic non si dovrà preoccupare per la non titolarità contro il Bologna: è lui il numero uno del Toro. Almeno per questa stagione.