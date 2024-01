Torino, Juric: «Oggi ci è mancato il gol, ma...»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «E’ stata un partita di grande intensità, una battaglia. I ragazzi hanno risposto alla grande, con personalità. Ci è mancato il gol ma abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di qualità come Gudmundsson o Messias. L’esempio di Zapata è emblematico, abbiamo giocatori che danno tutto per la maglia e abbiamo preso la strada giusta. C’è da migliorare ma i ragazzi mi stanno dando belle risposte. Se abbiamo fatto uno step per l’Europa? Non ancora. A Firenze l’abbiamo persa, oggi sapevo che il Genoa era tosto. Per fare di più dobbiamo vincere queste gare, ma le sensazioni sono molto positive».