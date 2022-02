Torino, Juric: «Dobbiamo ritrovare un po’ di umiltà»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ivan Juric è intervenuto nel post partita di Sky Sport per commentare la sconfitta del Torino contro il Cagliari

Ivan Juric ha commentato su Sky la sconfitta del Torino contro il Cagliari. Le sue parole.

LE PAROLE – «Penso che la squadra ha fatto ottimi 60′ minuti. Abbiamo subito un gol su fallo laterale, inaccettabile. Dopo il secondo gol non siamo riusciti a reagire. Oggi c’era tanta gente, venivamo da un derby giocato molto bene. Ora le partite sono equilibrate e noi manchiamo nella concertazione in certi momenti. Per 60′ minuti la squadra ha fatto quello che voleva. Dobbiamo riprendere la via giusta e trovare un po’ di umiltà per fare ancora meglio. La squadra sta dando il massimo, si impegnano molto e fanno cose positive. Poi il Gallo ha fatto gol e ci sta dando una grossa mano ma ora non basta. Secondo me, spesso va bene il lancio lungo e cerchi di conquistare le seconde palle. Abbiamo giocato bene, a volte cerchiamo questa scelta e penso che per lunghi tratti era la scelta giusta. I primi 10 minuti il Cagliari ha fatto meglio, hanno vinto alcuni contrasti. Dopo il primo gol abbiamo reagito benissimo e avevo la sensazione che l’avremmo vinta noi».

