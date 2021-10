Torino, Juric non ci sta: tempi di recupero troppo lunghi dagli infortuni

L’allenatore del Torino Ivan Juric non ci sta e punta il dito contro la gestione degli infortunati

Ivan Juric è sempre stato che nel corso della sua carriera, sia da calciatore che ora da allenatore, non le ha mai mandate a dire. E sta facendo lo stesso anche adesso al Torino. Come riportato da Tuttosport, infatti, al tecnico granata non sarebbe andata giù la cattiva gestione degli infortunati.

Tempi biblici per recuperare tanti elementi dopo un problema, con il Torino che si è ritrovato così punti in meno che potevano essere sicuramente di più. Esplicativo il caso Belotti, ma anche quelli di Zaza, Izzo, Praet e Pjaca.