Torino, Juric: «Non facile con la Lazio. Vogliamo fare ancora bene»

Nel pre partita di Torino Lazio, il tecnico granata Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

«Arriviamo da due belle vittorie, siamo in fiducia e anche oggi vogliamo fare bene. Lazio? Loro hanno caratteristiche di tecnica e corsa, non sarà facile. Brekalo? Ha bisogno di continuità e fare bene. Pjaca? Parte dalla panchina perché non ha lavorato con la squadra. In quel ruolo abbiamo perso Praet, i cinque cambi possono essere decisivi».