Torino, Juric si gode il ritrovato Pjaca: è l’arma in più dei granata

Marko Pjaca è uno dei migliori di questo inizio stagione del Torino. E il tecnico Juric lavora per farlo rendere ancora meglio

Con due reti messe a segno fin qui, l’inizio di campionato di Marko Pjaca è stato sicuramente positivo. Il croato è tra le note liete della partenza del Torino, che grazie alle sue reti ha potuto portare a casa un totale di quattro punti tra Sassuolo e Lazio.

Juric studia il piano, insieme ai medici, per far rendere ancora al meglio il ragazzo, mentre Cairo si frega le mani. Se dovesse continuare su questa strada, i soli 6 milioni fissati con la Juve per il diritto di riscatto, sarebbero un vero e proprio affare.