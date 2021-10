Torino, Juric studia il tridente per la Sampdoria: Praet in rampa di lancio

Juric studia il tridente offensivo in vista di Torino-Sampdoria. Praet scalpita per un posto da titolare

In vista del match contro la Sampdoria, Ivan Juric studia il tridente da mandare in campo per ritrovare gol e vittoria. Nella testa dell’allenatore del Torino, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’idea di riproporre l’attacco che fu schierato per la prima e ultima volta nella vittoria in casa del Sassuolo: ovvero quello composto da Praet e Brekalo alle spalle di Sanabria.

In quell’occasione, i granata furono pericolosissimi in avanti ma Juric non ha mai potuto ripetere l’esperimento visti i continui problemi fisici del belga arrivato dal Leicester. Ora, però, Praet ha smaltito tutti gli infortuni e scalpita per un posto da titolare proprio contro la sua ex Sampdoria.