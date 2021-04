Torino-Juventus, Sanabria come Ferrante: non accadeva dal 2000

Antonio Sanabria ha aperto le marcature nel secondo tempo mettendo a segno la doppietta contro uno Szczesny non proprio impeccabile.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI JUVENTUSNEWS24

Non accadeva dal 2000 che un giocatore del Torino segnasse una doppietta. In quel caso fu Marco Ferrante.

Un giocatore del Torino non segnava una doppietta in un derby dal 19 marzo 2000 (due rigori di Ferrante in Juve-Toro 3-2). E, prendendo gol dopo 13 secondi della ripresa, la Juve è riuscita a far peggio anche della partita di Porto. #ToroJuve

— Giuseppe Pastore (@gippu1) April 3, 2021