Torino, le condizioni di Nkoulou: non tornerà prima di metà aprile

Il difensore del Torino Nicolas Nkoulou non è ancora risultato negativo al tampone per il coronavirus e per questo motivo resta in isolamento. La sua situazione, come riferito da TMW, preoccupa e non poco la dirigenza granata.

Il giocatore potrebbe tornare solo a metà aprile prima. L’obiettivo è essere a disposizione del tecnico Davide Nicola tra la Roma e il Bologna del prossimo mese, in programma rispettivamente il 18 e il 21.