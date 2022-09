Torino, Rodriguez: «Importante stare in alto. Prossima partita sarà importante»

Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Lecce

«Bello quando siamo in alto in classifica. Lavoriamo tanto e lo meritiamo. Diamo tutto in allenamento e rischiamo. Molto importante stare lì. Lecce? Loro hanno fatto bene in difesa, ma noi abbiamo giocato una bella partita soprattutto nella ripresa. La prossima per noi è importante. Ruolo? Se vedo lo spazio mi butto, altrimenti gioco facile».