Dopo l’ottima campagna acquisti torinese, ora il club di Cairo deve cercare di monetizzare, vendendo i due giocatori fuori dal progetto

Poco dopo l’arrivo di Mazzarri, sia Ljajic che Niang sono completamente usciti dai radar. Per il primo, è stata assolutamente una sorpresa, visto che con Sinisa Mihajlovic era uno dei capisaldi dell’undici titolare. Invece il senegalese, aveva già perso la fiducia del tecnico serbo, frutto di prestazioni sottotono che lo hanno reso uno degli investimenti meno azzeccati, per usare un eufemismo, da quando Petrarchi è al timone delle trattative granata.

Sull’ex Inter, da come si evince dalla Gazzetta dello Sport, si registrano gli interessi di club turchi (Besiktas, Fenerbahce e Trabzonspor in primis) e dello Schalke 04, destinazione più che gradita al talento serbo. Mentre l’ex Milan vorrebbe tornare in Francia vicino alla famiglia, ma le offerte di Nizza e company non hanno entusiasmato la dirigenza. Tuttavia, rimane aperta una trattativa con il Leganes, che però non sembra esser disposta ad un prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze.