Torino, Longo non si fida del Napoli: «E’ lo specchio del suo allenatore»

Torino, Longo non si fida del Napoli: «Ha superato il momento di crisi, ora è lo specchio del suo allenatore»

Un disperato bisogno di punti, per non rendere allarmante una classifica già deludente. E una trasferta per nulla agevole, come quella che questa sera affronterà il Torino di scena a Napoli.

Un avversario che in stagione ha vissuto alti e bassi. Ma che ora, secondo Longo, ha trovato la sua identità e la sua dimensione. «Affronteremo una squadra in salute, che ha superato il momento di crisi. Nelle ultime uscite ho rivisto una formazione umile e che prestava con ogni singolo giocatore la massima attenzione ai dettagli. Il Napoli sta diventando lo specchio del suo allenatore», ha spiegato il tecnico granata alla vigilia della sfida.