Torino, per Mandragora si teme un infortunio lungo

Mandragora, uscito dopo in Napoli-Torino praticamente in lacrime, potrebbe essersi infortunato al ginocchio operato

Rolando Mandragora è l’ennesimo infortunio che colpisce il Torino. Il centrocampista, uscito al settimo contro il Napoli, potrebbe essersi fatto male molto seriamente.

In attesa degli accertamenti medici delle prossime ore, la prima ipotesi è che l’infortunio di Mandragora riguardi i legamenti crociati del ginocchio destro, quelli che si era rotto proprio contro il Torino quando giocava nell’Udinese. La sua stessa reazione durante la partita contro il Napoli non fa essere ottimisti in casa granata, che potrebbero perdere un giocatore chiave.