Torino, Mandragora: «Temevo il peggio. Ci vediamo presto» – FOTO

Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha commentato sui social la notizia del suo infortunio: ecco il post

Tramite un post sui social, Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha commentato la notizia della sua lesione al menisco.

MESSAGGIO – «Avevo temuto il peggio,fortunatamente però non è stato così… Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione al menisco. Grazie a tutte le persone che ieri mi hanno confortato con diversi applausi e a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me.

Ci vediamo presto! Roli».