Rolando Mandragora trova subito una maglia da titolare con il Torino. Il suo arrivo comporta una modifica tattica riguardante Tomás Rincón

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Rolando Mandragora partirà titolare questo pomeriggio in Torino-Atalanta.

Il neo acquisto granata prenderà posto in cabina di regia nel 3-5-2 che verrà disegnato dal tecnico Davide Nicola. Una scelta che ha come conseguenza quella del cambio di ruolo di Tomás Rincón che torna ad agire come mezz’ala.