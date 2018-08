Il Torino farà di tutto per acquistare il difensore della Roma prima della fine del mercato estivo, per accontentare la richiesta dell’allenatore ex Reggina

Il mercato del Torino è ancora un cantiere aperto. I granata si sono concentrati specialmente nell’infoltire il reparto arretrato, visto che per Mazzarri la difesa a 3 è un mantra. L’acquisto di Izzo garantisce freschezza e carisma nella retroguardia difensiva del Toro, mentre Bremer è una scommessa tutta da scoprire, un colpo alla Petrarchi.

Tuttavia, anche per la cagionevole salute dei giovani centrali Bonifazi e Lyanco, Mazzarri vorrebbe regalarsi l’ultimo innesto per completare lo scacchiere difensivo della sua squadra. Da come si evince sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Urbano Cairo non ha la necessità di acquistare un altro giocatore in quel reparto, quindi per accontentare i mugugni del proprio allenatore, o arriva il suo pallino dai tempi dell’Inter Juan Jesus o se no, non arriveranno altri acquisti in quel ruolo.