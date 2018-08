Gonalons è stato messo dalla Roma nella lista dei partenti ma il francese non intende lasciare i giallorossi se non per arrivare in una big di Francia

Maxime Gonalons era uno tra i possibili esuberi della Roma in estate ma sembra proprio che il francese non abbia nessuna intenzione di lasciare la Capitale. Stando ai rumors riportati da Il Romanista e rilanciati poi da Sportmediaset, il centrocampista vorrebbe giocarsi ancora le sue carte in giallorosso e avrebbe rifiutato ben tre offerte da altrettanti club di Premier League. Secondo le nostri fonti per il francese si sarebbero fatte avanti nelle ultime settimane Everton e Crystal Palace. L’ex Lione ha giocato alla Roma appena 23 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia e si vociferava che l’allenatore Eusebio Di Francesco lo avesse messo sulla lista dei possibili partenti non avendolo convinto del tutto.

Gonalons dal canto suo sarebbe disposto a lasciare la Roma solo per una proposta da un grande club francese. Al momento però nessuna delle big della Ligue 1 ha avanzato offerte per il 29enne mediano d’Oltralpe.