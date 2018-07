Gonalons non ha convinto Di Francesco che ha dato il via libera alla cessione. Sul francese ci sono Everton e Crystal Palace

Maxime Gonalons non ha impressionato nella scorsa stagione alla Roma e il club di proprietà di James Pallotta non sembra decisamente intenzionato a prolungare i rapporti con il regista francese. Il mediano ha giocato appena 23 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia e come infatti confermano le nostre fonti non avrebbe convinto l’allenatore Eusebio Di Francesco. Il club capitolino intende concedergli la possibilità di trovarsi un’altra sistemazione ma al momento nessuna squadra è in grado di garantirgli i 2 milioni a stagione che percepisce dai giallorossi. Gonalons ha comunque un certo mercato e infatti diverse squadre, in particolare in Premier League, hanno avviato sondaggi per comprendere la fattibilità dell’acquisto del suo cartellino.

Al momento la proposta più allettante per la Roma è quella dell’Everton ma il Crystal Palace potrebbe convincere il centrocampista francese con un ingaggio più elevato. La Roma, sconfitta nettamente dal Tottenham nella prima partita della Internationl Champions Cup, non intende comunque cedere il suo giocatore per meno di 10 milioni di euro.