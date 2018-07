Il commento sulla sfida dell’International Champions Cup tra Roma-Tottenham. Risultato, highlights, marcatori, tabellino e cronaca

Pesante sconfitta per la Roma di mister Eusebio Di Francesco nel match d’esordio dell’International Champions Cup. Il cammino europeo dei giallorossi si era chiuso con una sconfitta con l’eliminazione contro una squadra inglese, il Liverpool, e l’annata ‘europea’ si apre con un ko contro un’altra formazione inglese, il Tottenham di Pochettino. E dire che Schick aveva illuso tutto. L’attaccante, schierato titolare nel tridente con Cengiz Under e Perotti ai suoi lati aveva sbloccato la gara dopo 3 minuti con un gran gol: movimento da centravanti vero in area di rigore e gol con il mancino L’illusione è durata poco perché al 9′ e al 18′ una vecchia conoscenza del calcio italiano, Fernando Llorente, ha trovato prima il gol dell’1-1 con un colpo di testa, approfittando di una brutta palla persa da Pastore sulla trequarti difensiva, e poi l’1-2, sempre con l’attaccante navarro che ha approfittato di una corte respinta di Mirante per il tap-in vincente. Il Tottenham ha approfittato del micidiale uno-due e ha trovato il terzo e il quarto gol con il brasiliano Lucas Moura: al 28′ con un colpo di testa, errore di Santon in marcatura, e allo scadere del primo tempo, dopo aver impegnato Mirante, ha trovato il gol dribblando un avversario in area e trovando l’angolo giusto. La Roma ha colpito un palo con Cengiz Under e nel secondo tempo, nonostante il passivo, non ha disputato una brutta gara.

MARCATORI: 3′ Schick (R), 9′, 18′ Llorente, 28′, 44′ Lucas (T)

ROMA (4-3-3): Mirante (82′ Fuzato), Santon (82′ Florenzi), Manolas (C), Jesus (58′ Marcano), Pellegrini Lu (72′ Bianca).; Cristante (58′ Coric), Gonalons (58′ De Rossi), Pastore (58′ Strootman); Ünder (52′ Kluivert), Schick (58′ Dzeko). Perotti (58′ Pellegrini Lo.). A disp.: Cardinali, Riccardi. All.: Eusebio Di Francesco

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vorm (C) (63′ Gazzaniga); Aurier, Carter-Vickers, Davies, Walker-Peters (82′ Georgiou); Amos, Sissoko; Eriksen (63′ Skipp), Lamela (77′ Sanchez), Lucas (Nkoudou); Llorente (63′ Son). A disp.: Whiteman, Austin, Oakley-Boothe, Wanyama. All.: Mauricio Pochettino

Arbitro: Alejandro Mariscal

Note: Ammonito: Pellegrini Lu (R)