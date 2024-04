Iovine: «La mia squadra del Fantacalcio»

Le parole di Alessio Iovine, calciatore del Como, sulla sua passione per il Fantacalcio. Tutti i dettagli in merito

Il Fantacalcio appassiona anche i giocatori. Ne è un esempio Alessio Iovine, che ha raccontato come condivide il gioco con i suoi compagni a La Gazzetta dello Sport.

CLASSIFICA – «Sono secondo. Il mio punto di forza è Zapata, non lo mollo. Poi ho Vlahovic, Maignan in porta e il blocco Inter in difesa, una garanzia».

CHI HA LAUTARO – «Vigorito».

CHI HA OSIMHEN – «Verdi e Baselli che hanno pure un bel centrocampo. Infatti sono terzi, siamo tutti lì».

CERRI HA PRESO CERRI – «Si e si schiera sempre, magari lasciando in panca gente più forte».