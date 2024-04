Atalanta-Fiorentina: Scamacca mette d’accordo tutti, Kouamé divide

Tutte le valutazioni dei quotidiani sportivi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina

É stato un match avvincente quello tra Atalanta e Fiorentina, che ha deciso la finalista con l’uno-due nei minuti di recupero ad opera dei padroni di casa? Chi sono stati i migliori delle due squadre? Ecco le scelte di due quotidiani sportivi.

SCAMACCA – Per La Gazzetta dello Sport si merita l’8 in pagella e avrebbe anche potuto essere di più: «Mezzo voto in meno per il giallo fatale, nel cuore di una gara totale, per la squadra: assist, un gol fantastico annullato, uno bellissimo per rilanciare la Dea e fa espellere Milenkovic». Il Corriere dello Sport, invece, il mezzo voto glielo concede e lo innalza a un fantastico 8,5: «Lega il gioco, segna un gol bellissimo annullato, ne segna un altro valido sempre bellissimo, fa assist: centravanti completo. Anche per la Nazionale».

KOUAMÉ – La Rosea lo ritiene il migliore con il 6,5: «Vede la porta dopo 38′, ma Hien gli sbarra la strada. Centravanti senza Belotti e diventa molto più attivo, anche saggio, utile, non solo perché prende il fallo della punizione dell’1-1». Curioso come il Corriere lo bocci con il 5.

MARTINEZ QUARTA – Migliore per il quotidiano romano semplicemente perché unico a salvarsi con il 6: «C’è nell’azione che procura la punizione per fallo su Kouamé, c’è soprattutto all’appuntamento con il cross di Biraghi per il gol che illude la Fiorentina».