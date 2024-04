Berardi Milan, c’è un vantaggio per i rossoneri. Ecco quale

Domenico Berardi potrebbe approdare alla corte del Milan nella sessione di calciomercato. Un colpo importante

Tra i possibili colpi che possono tornare di moda in estate per il calciomercato Milan c’è quello di Berardi, considerando non soltanto le qualità del giocatore, ma anche la situazione attuale del Sassuolo.

Secondo quanto dice La Gazzetta dello Sport legando l’acquisto definitivo a determinate condizioni (un obiettivo di squadra e le presenze del giocatore), l’affare può essere conveniente per tutte le parti anche in considerazione dell’ipotesi peggiore, ovvero che nelle ultime cinque giornate il Sassuolo non riesca ad evitare la retrocessione. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.