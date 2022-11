Olanda, Gakpo meglio che in Eredivisie: gol alla terza di fila

Gakpo ancora decisivo per l’Olanda anche contro il Qatar: terzo gol al Mondiale dopo quelli contro Senegal ed Ecuador

Già nel primo tempo di Olanda-Qatar, Cody Gakpo ha ottenuto un personale primato andando per la prima volta in gol per 3 gare consecutive con la maglia arancione. L’attaccante del Psv, sul quale si appuntano le attenzioni di molti club di Premier League e anche del Milan, aveva già segnato in 2 partite di fila in Nations League, colpendo Galles e Polonia, ma poi si era arrestato al terzo incontro con il Belgio.

Stavolta, dopo il colpo di testa che ha sbloccato la gara d’esordio col Senegal e il tiro da fuori in Olanda-Ecuador, si è reso protagonista di un’incursione perfetta, conclusa con la consueta precisione appena è entrato in area. Da rilevare che questa continuità Gakpo non l’ha mai manifestata nella stagione in corso in Erediviise, dove è sì il capocannoniere ma non è riuscito ancora a realizzare un filotto come quello registrato in nazionale.