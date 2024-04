Conte Milan, i tifosi spingono sui social l’arrivo del tecnico

Conte resta il sogno dei tifosi del Milan per il dopo Pioli. I tifosi sui social insistono per avere il tecnico alla corte rossonera

Antonio Conte è il nome che più stuzzica i tifosi rossoneri per il dopo Pioli sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione. A dimostrazione di questo sul noto social X l’hashtag #ConteMilan è tra quelli in tendenza:

il popolo rossonero ha fatto la sua scelta, il messaggio alla società è chiaro. Lui è il preferito della piazza per raccogliere l’eredità in panchina. Vedremo quale sarà la decisone finale del club.