Zielinski Inter, la Juve vuole beffare i nerazzurri?

Zielinski Inter, la Juve voleva beffare i nerazzurri sul centrocampista del Napoli. Ecco i dettagli sulla trattativa di calciomercato

Piotr Zielinski, assieme a Mehdi Taremi, saranno i primi colpi del calciomercato Inter per la prossima stagione. I due calciatori, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Napoli e Porto, si trasferiranno a Milano a parametro zero a partire da luglio.

Il Mattino torna sulla trattativa portata avanti da Ausilio e Marotta, il quale ha fiutato l’affare e la possibilità che il centrocampista non avrebbe rinnovato il contratto con i partenopei. Stando al quotidiano, i nerazzurri avrebbero anche anticipato la Juve, con il ds Giuntoli che sarebbe stato pronto a riabbracciare il suo ex calciatore.