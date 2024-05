Correa Inter, futuro (quasi) deciso: Inzaghi ha un’idea precisa

Correa dovrebbe tornare all’Inter in estate, ma l’argentino diventerebbe il quinto attaccante di Simone Inzaghi

L’Inter confida nella cessione di Correa. L’argentino è andato in prestito all’Olympique Marsiglia che ha un obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions. Da escludere che l’OM ci riesca tramite il campionato, molto difficile attraverso l’Europa League. Correa in Francia ha fallito e dunque al 99% tornerà a Milano.

Inzaghi lo potrebbe anche accogliere come quinto attaccante, senza garantirgli ovviamente un posto in lista Champions, ma il club spera di trovargli una sistemazione, magari a 7-8 milioni, per avere poi il margine per acquistare la suddetta quarta punta. Lo scrive Tuttosport.