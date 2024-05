Zhang Inter, il tempo scorre: Suning rischia la clamorosa beffa

Ancora nessun accordo ufficiale tra Zhang e Pimco, il tempo scorre e c’è la possibilità per Suning di perdere l’Inter

Steven Zhang si trova sull’orlo del precipizio e mai come nelle ultime ore rischia di vedersi sfilare l’Inter entro i prossimi quattro giorni con il fondo statunitense Oaktree Capital Management pronto a subentrare al comando.

E senza il bonifico, Oaktree agirà come da accordi stipulati tre anni fa, ovvero escuterà il pegno che consiste nelle quote dell’Inter, il 68,55% in mano a Suning, ma anche il 31,05% di proprietà di LionRock. A rafforzare l’ipotesi che ci siano reali problemi fra Zhang e Pimco o che la formula studiata per ottenere i 435 milioni e rimborsare Oaktree non sia quella giusta per chiudere la questione in maniera positiva per il presidente cinese (un bond a due anni), lo si è intuito anche dalla scelta dello stesso Oaktree di ingaggiare un professionista di grande esperienza della comunicazione in Italia. Lo scrive Tuttosport.