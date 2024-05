Sassuolo Ballardini: «Battere l’Inter è un’IMPRESA, con questi uomini possiamo farcela!»

Le parole di Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, dopo la vittoria ottenuta dai neroverdi contro l’Inter

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Sassuolo contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

TRIONFO – «È un’impresa, battere l’Inter per una squadra come la nostra è un evento straordinario. La squadra, in tutti i suoi elementi, ha dato grande generosità e attenzione. A parere mio possiamo essere più bravi, intendo con la palla: avere più personalità e gestire meglio le situazioni in possesso di palla. Però oggi c’era l’Inter e abbiamo fatto una prestazione di squadra»

LE CHIAVI – «Con gli uomini. Il Sassuolo ha la fortuna di avere degli uomini seri, che ci tengono tanto, forse anche troppo in certi momenti. Fai leva su questo e fai leva sulle loro qualità, è una squadra che ha qualità sia fisiche che tecniche, la società ti sta vicino, ti aiuta e ti sostiene. Questi sono gli ingredienti, si è visto questa sera: gli uomini, che hanno dato davvero un segnale forte, nonostante la bruttissima partita a Firenze e l’altrettanto brutta partita contro il Lecce».

IMPRESA – «Il Sassuolo ha un po’ quelle caratteristiche lì, è un gruppo con giocatori molto seri, che ci tengono molto. Come successo a Palermo, ci sono dei ragazzi che hanno delle qualità. Non sono abituati, anche se negli ultimi anni il Sassuolo ha cambiato tanti giocatori: abbiamo tanti giovani, di grande prospettiva ma giovani e con tante difficoltà da affrontare. Devi fare queste partite qua. Poi non so cosa può succedere»