Torino Bologna: i PEGGIORI IN CAMPO (più rossoblu che granata)

Torino-Bologna, i voti e le pagelle dei quotidiani dopo lo 0-0: negativi più i rossoblù rispetto ai granata

Uno 0-0 che serve poco o quasi nulla al Torino e abbastanza al Bologna, anche se non è risolutivo nella corsa a un posto Champions. Chi sono stati i giocatori non convincenti della sfida? Ecco i peggiori in campo secondo due quotidiani sportivi.

ZAPATA – La Gazzetta dello Sport lo considera da 5,5, simbolo dell’astinenza da gol della squadra di Juric: «Il Duvan di un paio di mesi fa l’occasionissima al 18′ l’avrebbe messa dentro, invece si fa murare prima da Lucumi, poi da Skorpuski. Non riesce ad incidere come avrebbe potuto. É stanco e si vede: anche lui è umano». Per il Corriere dello Sport non ci sono insufficienti nella squadra di casa.

FABBIAN – Bocciato da Gazzetta col 5: «Faccia a faccia contro Ilic che, con i suoi inserimenti, lo costringe a non distrarsi mai dalla fase difensiva e a correre all’indietro. Si vede poco in attacco e non fa male con gli inserimenti».

SAELAMAEKERS – Peggiore in campo per il Corriere dello Sport, ma neanche troppo gravemente considerando il 5,5 in pagella: «Gioca moltissimi palloni nei primi minuti, poi sparisce un po’. Largo, ma anche capace di accentrarsi tipo trequartista. Poco preciso, ripresa anonima».