Milan Conceiçao: «Futuro? I CAMBIAMENTI fanno parte del lavoro. Incontro con Villas-Boas? Non basta questo»

Le parole di Sergio Coinceiçao, tecnico del Porto e obiettivo del Milan per la panchina, sul suo futuro con i portoghesi

Intervenuto alla vigilia del match contro il Chaves, il tecnico del Porto Sergio Conceiçao ha risposto così alle domande sul suo futuro: il tecnico è balzato in pole position per la panchina del Milan in caso di addio di Pioli.

PAROLE – «Sarà un incontro assolutamente normale quello con Villas-Boas, tra un presidente ed un suo dipendente. Io sono pronto a rispondere a tutte le domande che mi farà. Se ho già deciso cosa dirò in questa riunione? Aspetto di sapere cosa mi verrà chiesto, ma ribadisco che stiamo parlando di qualcosa di normale, è qualcosa che in qualsiasi società avviene sempre. Questi cambiamenti fanno parte del mio lavoro: i soci sono sovrani e decidono in base a ciò che è più importante. Sono un dipendente e per stare al Porto non basta essere legato ad un contratto, c’è una società che è al di sopra di tutto e di tutti».