Conceicao Milan, FUMATA BIANCA vicina? Ecco il DETTAGLIO per portare il tecnico a Milanello

Conceicao-Milan, l’allenatore portoghese è sempre più vicino alla panchina rossonero. Ecco le ULTIME di calciomercato

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao è balzato in pole per la panchina del Milan per sostituire Stefano Pioli a fine stagione. Un vero e proprio colpo che potrebbe arrivare alla fumata bianca.

Conceicao, dopo la mancata elezione di Pinto da Costa come presidente, vuole lasciare il Porto dopo 7 stagioni e 10 trofei vinti e ha messo il Milan in cima alla lista delle sue preferenze potendo liberarsi tramite clausola dal contratto che lo lega al club fino al 2028. La strada appare tracciata: Conceicao vede Milanello.