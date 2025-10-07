Torino Napoli, Baroni al lavoro: si punta al recupero di tre granata dall’infortunio

Torino Napoli si avvicina, Marco Baroni al lavoro al Filadelfia verso la sfida di Serie A, obiettivo il recupero di tre granata infortunati. Il punto della situazione

Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio (amaro per come maturato) contro la Lazio, che in casa Torino è già tempo di riprendere gli allenamenti al Filadelfia. Quest’oggi – dopo i due giorni di riposo concessi al rientro dalla trasferta di nella Capitale – agli ordini del tecnico Marco Baroni la squadra inizierà infatti la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. D’altronde, l’appuntamento in programma offerto dal calendario non è dei più agevoli: sabato 18 ottobre alle 18 in punto Giovanni Simeone e compagni affronteranno il Napoli di Antonio Conte tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino.

La ripresa dei lavori sarà – come prevedibile – caratterizzata da un gruppo ridotto, a causa delle numerose defezioni figlie degli impegni in Nazionale dei tesserati del club piemontese. Tuttavia, la sosta porterà in serbo anche la preziosa possibilità di recuperare alcuni elementi importanti fermi ai box per infortunio. Di chi si tratta? Ve lo diciamo subito. L’obiettivo primario dello staff medico è riportare in piena forma tre giocatori chiave: il difensore Ardian Ismajli e i due centrocampisti Ivan Ilic e Tino Anjorin.

Nello specifico, i primi due hanno dovuto rinunciare alle rispettive Nazionali (Albania e Serbia) proprio a causa degli infortuni. Ismajli si è fermato per un fastidio muscolare accusato contro il Parma e la volontà è proprio quella di preservarlo in previsione della sfida contro il Napoli. Anche Ilic, alle prese con un fastidio al polpaccio, resterà all’ombra della Mole per un periodo di stop precauzionale, con le sue condizioni che saranno rivalutate giorno dopo giorno.

Più incerta, ma non per questo meno cruciale, la situazione legata ad Anjorin. L’approdo a Torino del talento inglese è stato costernato da continui problemi fisici. Il classe 2001, ricordiamo, sta affrontando una fastidiosa fascite plantare e anche nel suo caso la pausa servirà per accelerare il programma di recupero. Sebbene il pieno rientro per la partita contro i partenopei resti in forte dubbio (saranno necessarie ulteriori analisi prima di un semaforo verde), mister Baroni spera di recuperare il proprio pupillo per sabato prossimo. Le indubbie qualità tecniche e le sue capacità rappresenterebbero difatti un’importante alternativa tattica per il tecnico, in un reparto, la mediana appunto, che raramente in queste prime apparizioni stagionali è riuscita a corredare l’impatto anelato alla manovra granata.