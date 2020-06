Torino, nel mirino due calciatori del Milan. Attenzione a Pioli

Il Torino pensa a Bonaventura e Krunic del Milan per la prossima stagione. Idea Pioli per la panchina granata

Il Torino fa la spesa in casa Milan in vista della prossima stagione. Oltre al già dichiarato obiettivo Giacomo Bonaventura, che si libererà a parametro zero al termine del campionato, i granata puntano anche Rade Krunic.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore bosniaco classe ’93 potrebbe rilanciarsi proprio a Torino. E attenzione all’idea Stefano Pioli per sostituire Moreno Longo in panchina.