Torino, Nicola: «Sconfitta arrivata per il colpo di un campione»

Il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni.

SCONFITTA – «Oggi la prestazione è stata molto importante. Abbiamo letto bene le distanze in campo. Dispiace per come è arrivata la sconfitta ma è arrivata per la giocata di un grande campione».

SANABRIA – «Sanabria l’abbiamo preso perché ci crediamo in lui. Conoscendo le sue caratteristiche, sappiamo perfettamente che tipo di contributo può dare».

BELOTTI – «Oggi abbiamo dato campo a Belotti ed è importante in previsione del futuro. Stiamo recuperando quasi tutti i giocatori».

BASELLI – «Il suo infortunio è un grosso dispiacere. Oggi stava giocando bene come mezz’ala. Puntiamo su di lui, vediamo come sta in previsione di mercoledì».